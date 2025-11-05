«Бавария» взлетела над Парижем

В четвертом туре общего этапа футбольной Лиги чемпионов состоялись два матча, которые вызывали особенный интерес. «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл «Баварии» — 1:2. Мюнхенцы благодаря этой победе вышли на первое место. «Ливерпуль» дома справился с мадридским «Реалом» — 1:0, догнав его в турнирной таблице. На второе место поднялся «Арсенал», уверенно разделавшийся со «Славией» — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Трудно сказать, какая вывеска была круче — ПСЖ против «Баварии» или «Ливерпуль» против «Реала», хотя с учетом турнирного положения в Париже встретились две первые команды Лиги чемпионов на текущий момент. Французский клуб возглавлял сводную таблицу благодаря тому, что забил на один гол больше, чем немецкий, при одинаковой разнице — 13:3 и 12:2 соответственно. Что касается мадридцев, то они находились на пятой строчке с соотношением мячей 8:1, а английский гранд занимал десятое место, набрав на три очка меньше по сравнению с пятеркой лидеров, в которую также входили «Интер» и «Арсенал».

Кстати, лондонцы, не сильно напрягаясь, разобрались в Праге с местной «Славией» — 3:0. На 32-й минуте Букайо Сака точно исполнил пенальти, назначенный за игру рукой Лукаша Провода в своей штрафной площади. На 46-й минуте Микель Мерино замкнул фланговую передачу Леандро Троссарда, а на 68-й испанец оформил дубль с подачи Деклана Райса. «Арсенал» одержал четвертую победу подряд и при этом снова сыграл на ноль в обороне.

В противостоянии ПСЖ и «Баварии» хозяева пропустили уже на четвертой минуте, когда прозевали выпад Майкла Олисе, выскочившего один на один с вратарем.

Люка Шевалье вроде бы исправил ошибку партнеров, но мяч отскочил к Луису Диасу, и он загнал его в сетку. Причем парижане и дальше позволяли себе довольно грубые промахи, рискуя нарваться на еще более крупные неприятности. К тому же здоровье не позволило продолжить матч их лидеру Усману Дембеле. Обладатель «Золотого мяча» 2025 года покинул поле на 25-й минуте, причем чуть ранее система VAR аннулировала его гол из-за офсайда.

После замены Дембеле у ПСЖ мог отличиться Брадли Барколя, но мюнхенцев выручил голкипер Мануэль Нойер. А затем уже штанга помогла Шевалье, отразив удар Сержа Гнабри. Однако капитан победителей прошлой Лиги чемпионов Маркиньос допустил грубейший ляп, подарив мяч Диасу вблизи штрафной, и тут уже ничего не помогло. Колумбиец безжалостно наказал бразильского защитника. И подопечным Луиса Энрике еще повезло, что Йозуа Киммих не попал в створ, когда бил с близкой дистанции. «Бавария» уверенно контролировала ситуацию, но на исходе первого тайма его главный герой Диас зачем-то бросился в безрассудный подкат и нанес травму Ашрафу Хакими. Сначала судья предъявил нападающему желтую карточку, а после того, как выяснилось, что марокканец выбыл из строя, заменил ее на прямую красную и оставил немецкий клуб в меньшинстве.

Впрочем, без Дембеле, Хакими и отсутствовавшего по медицинским показаниям Дезире Дуэ у парижан возникли сложности с реализацией большинства. Гости отошли назад и выстроили эшелонированную оборону, а то, что долетало до их ворот, вылавливал Нойер. Весь второй тайм хозяева кружили у его штрафной и на 74-й минуте все же взломали баварскую крепость, когда юркий Жуан Невеш откликнулся на подачу Ли Кан Ина. Потом они едва не соорудили еще один гол, и Нойер лишь взглядом проводил мяч после удара португальца рядом со штангой. Кроме того, отличный момент упустил Варрен Заир-Эмри.

«Бавария» удержала минимальный перевес и, победив 2:1, с 12 очками возглавила турнирную таблицу, опередив «Арсенал» по дополнительным показателям. ПСЖ откатился на третье место.

Матч «Ливерпуль»—«Реал» проходил с преимуществом английского клуба. Мадридцы должны были сказать большое спасибо своему голкиперу Тибо Куртуа, который держал их в игре. Так в первом тайме он совершил просто суперсейв, парировав удар в упор Доминика Собослаи. Хотя и грузинский вратарь Георгий Мамардашвили подтащил ливерпульцев, когда Джуд Беллингем просочился к их воротам. И все-таки Куртуа гораздо чаще оказывался в центре внимания, но и он был бессилен, когда Алексис Макаллистер на 61-й минуте головой вонзил мяч в сетку после стандарта в исполнении Собослаи. Отыграться «Реал» так и не сумел, а Куртуа отметился очередным ярким спасением, отбившись от Коди Гакпо. «Ливерпуль» взял верх 1:0 и с девятью очками поднялся на промежуточное шестое место. «Реал» замыкает пятерку.

Восемь баллов стало у другого представителя английского футбола — «Тоттенхема», который разгромил «Копенгаген», закатив ему четыре безответных гола. «Шпоры» сейчас занимают седьмую позицию. Улучшил свое положение и мадридский «Атлетико», обыгравший «Юнион» 3:1 и переместившийся на 14-ю строчку. Первую победу в турнире одержал «Монако», который на выезде одолел «Будё-Глимт» — 1:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел весь матч и получил желтую карточку.

А вот «Ювентусу» вновь не удалось добиться успеха. Туринцы дома сыграли вничью 1:1 со «Спортингом» и по-прежнему не имеют ни одной победы. Нулевой ничьей завершился домашний матч «Наполи» с «Айнтрахтом». Еще один мирный исход был зафиксирован во встрече «Олимпиакоса» с ПСВ — 1:1.

Александр Ильин