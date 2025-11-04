Бельгия закрыла воздушное пространство из-за БПЛА

Воздушное пространство Бельгии было полностью закрыто после обнаружения беспилотников в районе аэропортов Брюсселя и Льежа. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на представителя аэропорта Льежа.

Рейсы перенаправляются в соседние страны — Нидерланды (Маастрихт) и Германию (Кельн). Инцидент начался с обнаружения дрона в небе над брюссельским аэропортом, что привело к его закрытию и перенаправлению рейсов в Льеж. Вскоре был закрыт и аэропорт Льежа по аналогичной причине. В аэропорту Льежа создан кризисный штаб для координации действий.

По информации СМИ, к 23:40 мск аэропорт Брюсселя возобновил работу.