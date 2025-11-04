Акции компаний «Яшкино» и «Кириешки» переданы в доход государства

ФССП России сообщила о передаче в государственную собственность почти 7 млн акций АО «Кондитерус Ком» (владелец брендов «Яшкино» и «Кириешки») и свыше 895,5 тыс. акций АО «Боавишта». Имущество изъято у Дениса Штенгелова и Марины Каржиловой, ранее признанных экстремистским объединением. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение принято по иску Генпрокуратуры после того, как было установлено, что Штенгеловы с 2022 года вывели за рубеж более 21 млрд руб. доходов группы компаний. Капитазация холдинга оценивается в 497 млрд руб., годовая прибыль составляет 139 млрд руб.

Тверской суд Москвы в октябре признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, которые более 10 лет назад покинули Россию. В качестве обеспечительной меры наложен арест на акции и имущество компаний группы.