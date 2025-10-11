В Ярославской области хотят построить причалы для скоростных и круизных судов

В Ярославской области в 2026 году в Брейтово и Пошехонье намерены построить два плавучих причала для судов типа «Метеор». Об этом сообщил советник замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Волканевский на III Всероссийской деловой конференции «Река. Круизы. Маршруты», уточняет ПортНьюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сейчас в регионе действуют девять пассажирских маршрутов, для их работы функционируют 35 причалов. Ввиду планируемого расширения сети скоростных маршрутов от Ярославля до Углича и Пошехонья, а также до Костромы и Череповца, есть потребность в новых причалах.

«Во многих случаях причалы региона потеряли эксплуатационные свойства, из-за чего посадка и высадка пассажиров в отдельных местах выполняется прямо с берега. Поэтому в 2026 году мы планируем построить причалы в Брейтово и Пошехонье, а также установить дебаркадер в Андреевском. Также проектируется установка дебаркадеров в Рыбинске и Угличе»,— объяснил господин Волканевский.

Он дополнил, что для приема круизных судов хотят построить еще два причала: в Брейтово и на левом берегу Тутаева.

Алла Чижова