Bloomberg: лидеры стран ЕС пропустят саммит в Колумбии из-за Трампа

Европейские лидеры, в числе которых канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пропустят саммит ЕС и сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

По информации агентства, участие в саммите ЕС и СЕЛАК, который пройдет в Колумбии 9 и 10 ноября, подтвердили пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки. Отказ некоторых политиков от поездки связан с все более агрессивной позицией США по отношению к региону. Bloomberg пишет, что власти европейских стран опасаются разозлить Дональда Трампа.

С начала сентября американские войска наносят удары по венесуэльским и колумбийским судам в Карибском бассейне. Дональд Трамп утверждал, что на них перевозят наркотики. Президент США также сообщал о расширении присутствия американских сил в регионе.