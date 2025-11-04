«Золотой граммофон» достался своим ровесникам

«Русское радио» и премия «Золотой граммофон» растянули празднование своего тридцатилетия сразу на два дня: 30 и 31 октября на «ВТБ-Арене» в Москве вспоминали, какой была отечественная поп-музыка в прошедшие десятилетия, и пытались понять, на кого стоит ориентироваться в будущем. Так, в первый вечер концерт вели Филипп Киркоров и Николай Басков. Именно они собрали за 30 лет больше всего статуэток: 26 граммофонов досталось господину Киркорову и 21 — господину Баскову (впрочем, на следующий день он унес с собой еще один трофей). По задумке организаторов, сцена должна была напоминать «гигантскую шкатулку с драгоценностями». Видимо, поэтому оба ведущих блистали на сцене не только своими золотыми голосами, но и пиджаками от Dolce & Gabbana.

Певица Клава Кока

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певица Клава Кока

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В первый вечер на сцене звучали самые узнаваемые поп-хиты прошлых лет: «Тополиный пух» «Иванушек International», «Погода в доме» Ларисы Долиной, «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария», «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников», «Аэропорты» Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Между треками была «восстановлена историческая справедливость» — к счастью, мирным путем. Певице Алсу вручили статуэтку за песню «Зимний сон» и Ирине Дубцовой — за трек «О нем». «В свое время обе композиции стали визитной карточкой своих исполнительниц, но не были отмечены "Золотым граммофоном"»,— покаялись организаторы премии. Что ж, всегда бы так.

Следующий вечер был посвящен уже современным поп-хитам. Свои первые статуэтки получили Алексей Чумаков, Александра Воробьева, Татьяна Иванова и Клава Кока (на фото), которая является ровесницей премии. Но приход новой эпохи в поп-музыке возвещал не только возраст исполнителей. Овации аудитории вызвала Татьяна Куртукова, получившая первый граммофон за свой патриотический трек «Матушка-земля» — цитировать его нет смысла, он известен буквально каждому. А вот певица Елка отредактировала для выступления свой хит 2010 года «Прованс», изменив строчки «Завтра в 7:22 я буду в Борисполе» на куда менее определенное «Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе». Впрочем, этот неизвестный человек ждет ее все в том же Провансе — как и 15 лет назад.

Елена Курагина