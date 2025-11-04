Песков: Россия и Венесуэла находятся в постоянном контакте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Венесэула постоянно поддерживают рабочие контакты. Так он ответил на вопрос о том, запрашивал ли Каракас военную помощь у России.

«У нас контакты с Венесуэлой постоянные, рабочие, но здесь детализации никакой не будет»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

31 октября газета The Washington Post написала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил Россию, Иран и Китай поставить ракеты, радары и модернизированные самолеты. Запрос поступил из-за наращивания американских сил в Карибском бассейне.