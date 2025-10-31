WP: Венесуэла просит Россию о военной помощи

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подготовил письмо с просьбой к России о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов на фоне наращивания американских сил в Карибском регионе. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренние документы американского правительства. Из тех же документов следует, что Венесуэла также обращалась за военной помощью к Китаю и Ирану.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Как сообщает WP, министр транспорт Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес якобы был с визитом в Москве в середине октября, где встречался со своим российским коллегой и должен был передать письмо от Николаса Мадуро президенту России. В письме он якобы просил российские власти помочь с укреплением противовоздушной обороны, в том числе ремонтом нескольких самолетов Су-20МК2, ранее купленных Венесуэлой у России.

Кроме того, как пишет WP, господин Мадуро просил помочь в ремонте восьми двигателей и пяти радаров, продать его стране российские боевые ракеты и оказать некую «логистическую помощь». Как указывал в этом письме венесуэльский лидер, самолеты «Су» «представляют самую важную сдерживающую силу, имеющуюся у правительства Венесуэлы на случай войны».

Из документов также следует, что Николас Мадуро запрашивал «финансирования на три года» через «Ростех». Сумма в документах не уточняется. В них также не указывается, получил ли господин Мадуро ответ на свое письмо и если получил, то каким этот ответ был.

