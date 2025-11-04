У национальных языков и коренных народов России будут собственные праздники

В День народного единства президент Владимир Путин учредил два новых праздника — День коренных малочисленных народов РФ (30 апреля) и День языков народов РФ (8 сентября). Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

С идеей ввести праздник, посвященный российскому языковому многообразию, глава государства выступил еще в июле на заседании Совета по вопросам поддержки русского языка и языков народов РФ. Тогда же он предложил приурочить памятную дату к дню рождения советского поэта Расула Гамзатова. «Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу»,— пояснил господин Путин.

День коренных малочисленных народов, согласно указу, вводится в целях сохранения их «традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры». Значимость сохранения культур малых народов президент подчеркивал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году: «Это наши корни, и для всех народов, населяющих огромную территорию Российской Федерации, они в высшей степени важны».

Григорий Лейба