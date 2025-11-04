Песков: Россия не хочет, чтобы Сербия передавала боеприпасы Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что меньше всего власти России хотят, чтобы сербскими боеприпасами стреляли по ее солдатам. Так он прокомментировал готовность властей Сербии продавать оружие Евросоюзу.

«Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Песков, в Москве понимают, что на Белград оказывается «беспрецедентное давление». Он добавил, что «там история совсем непростая».

2 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны предложили Евросоюзу купить у республики боеприпасы. На вопрос о возможных поставках оружия Украине господин Вучич сказал, что «покупатель может делать все, что хочет».

