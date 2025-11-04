Алексей Швед перешел в УНИКС

Российский баскетболист Алексей Швед продолжит карьеру в УНИКСе. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды. В УНИКСе отметили, что контракт с 36-летним защитником подписан пока всего на два месяца, то есть до начала января 2026 года. У УНИКСа на это время запланировано 11 матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для Шведа УНИКС станет уже четвертой российской командой. Воспитанник московского ЦСКА в прошлом сезоне выступал за «Зенит», с которым завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ. В 33 матчах Швед набирал в среднем 9 очков, 5,1 передачи и делал 2,1 подбора. За ЦСКА Швед играл с 2005-го по 2012 год, а также с 2021-го по 2023-й. В межсезонье-2012 Швед перебрался в НБА, подписав контракт с «Миннесота Тимбервулвз». Летом 2015 года защитник вернулся в Россию, в «Химки», откуда после банкротства подмосковной команды снова перешел в ЦСКА. Кроме того, в позапрошлом сезоне он успел поиграть в Китае за «Шаньси Лунгс».

Арнольд Кабанов