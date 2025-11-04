Акции Uber рухнули, несмотря на рост всех ключевых показателей компании

Котировки акций Uber на внебиржевых торгах рухнули на 9% сразу после публикации финансовой отчетности компании. Несмотря на значительный рост числа поездок, выручки и чистой прибыли, определяющим фактором настроения инвесторов оказалась слишком скромная операционная прибыль компании.

По итогам третьего квартала выручка Uber выросла на 20% — до $13,47 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков в $13,28 млрд. Количество поездок увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составило 3,5 млрд, а число активных пользователей платформы выросло на 17%.

Однако рост всех этих показателей не вылился для Uber в прибыль. Чистая прибыль компании составила $6,6 млрд. Однако из них $4,9 млрд — это выгода от освобождения от уплаты налогов, а еще $1,5 млрд — от переоценки инвестиций Uber в ценные бумаги.

Операционная же прибыль Uber составила $1,1 млрд, что гораздо хуже прогнозов. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали, что этот показатель составит $1,6 млрд. Сама компания объяснила слабую прибыль судебными исками и претензиями регуляторов, не став раскрывать дополнительные детали.

