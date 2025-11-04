Путин посетил выставку, посвященную 80-летию Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Главным событием форума стала экспозиция «Великая Победа. Россия — моя история», посвященная 80-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Кремля.

Главу государства на выставке сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, помощник президента Владимир Мединский, руководитель Росархива Андрей Артизов, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

На выставке представлено более 700 экспонатов, включая уникальные архивные документы, музейные артефакты и предметы из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также из частных коллекций. В экспозицию вошли директива № 1 наркома обороны СССР о приведении войск в боевую готовность, «Блокадный дневник» Ольги Берггольц, подарок жителям Сталинграда от короля Великобритании Георга VI — меч в ножнах, а также парадный мундир Иосифа Сталина и подлинные акты о капитуляции Германии и Японии.

Особое внимание на выставке привлекло подлинное Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года. Владимир Путин осмотрел этот раритет, который патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «святая святых» военного времени.

Президенту также показали икону и ковчег с мощами святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого), доставленные из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе. В мероприятии вместе с Владимиром Путиным приняли участие патриарх Кирилл, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Владимир Мединский.