Власти Белгородской области обсудили кражи кабелей с аварийных генераторов

Замгубернатора Белгородской области Елена Долманова сообщила, что в регионе воруют кабели и аккумуляторы с аварийных электрогенераторов. В пример она привела Разуменский дом детства в Белгородском районе, где неизвестные срезали кабель через день после установки генератора.

«Здесь мы увидели, что установка была генератора, но уже на утро отрезан был кабель. Надо опять будет подключать»,— сказала госпожа Долманова на заседании правительства региона (запись опубликована во «Вконтакте»). По ее словам, если генератор находится во дворе или в общественном пространстве, то «ответственности за его хранение никакой нет».

Губернатор Вячеслав Гладков предложил передать генераторы под ответственность глав муниципалитетов. «Если вы думаете, что можно пойти и просто купить кабель, вы ошибаетесь. Я могу передать вам эти полномочия, чтобы вы поняли, о чем идет речь: где взять кабель, где взять генератор, когда ни того, ни другого нет и денег еще нет»,— добавил господин Гладков.

Замгубернатора Сергей Довгалюк сообщил, что в Белгородской области создали запас из 3,5 тыс. резервных источников энергии общей мощностью 117,4 МВт. 436 генераторов закупили власти региона за счет правительственной субсидии, еще 76 предоставили Нижегородская, Омская, Рязанская, Самарская, Ярославская области, республики Башкирия и Коми.