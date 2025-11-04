Богатейший человек Британии Гопи Хиндуджа умер в возрасте 85 лет

Гопичанд Хиндуджа, возглавлявший индийский конгломерат Hinduja Group, умер после продолжительной болезни в одной из больниц Лондона. Об этом сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гопи Хиндуджа в 2010 году

Фото: Joel Ryan / AP Гопи Хиндуджа в 2010 году

В мае этого года The Sunday Times опубликовала очередную версию своего рейтинга богатейших людей Британии. Его, как и в предыдущие годы, возглавил как раз Гопи Хиндуджа. Состояние главы финансового-промышленной группы и его семьи оценивалось газетой в £35,3 млрд.

Господин Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу в 1959 году. Важнейшим стратегическим решением, принятым им, считается приобретение американской нефтяной компании Gulf Oil в 1984 году, а в 1987 году — индийской Ashok Leyland, производителя коммерческого транспорта и сельскохозяйственной техники, который в то время находился в затруднительном финансовом положении. Именно эти сделки помогли Hinduja превратиться из скромного торгового предприятия, ориентированного на рынки Индии и Ирана, в международный промышленный конгломерат.

Кирилл Сарханянц