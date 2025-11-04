«Рособоронэкспорт» отметил 25 лет работы на рынке вооружений

4 ноября исполнилось 25 лет со дня создания «Рособоронэкспорта» — государственного посредника по экспорту вооружений (сейчас входит в госкорпорацию «Ростех»). Итоги четвертьвековой работы компания подвела на фоне роста портфеля заказов и переориентации на новые рынки Глобального Юга.

По данным «Ростеха», совокупный объем экспортных поставок за четверть века превысил $230 млрд. С 2001 года компания заключила около 30 тыс. контрактов с более чем 120 странами. По словам главы корпорации Сергея Чемезова, портфель заказов в 2025 году превысил $60 млрд — это рекордный показатель за всю историю компании.

В начале юбилейного, 2025 года «Рособоронэкспорт» сообщил о подписании контрактов на $4,5 млрд с 15 странами, а к маю эта сумма, по заявлениям компании, выросла до примерно $7 млрд по более чем 20 соглашениям. Более половины выручки, как отмечается в официальных сообщениях, приходится на авиационную технику. Эти данные основаны на корпоративных оценках, подробные перечни контрактов не раскрываются.

Подтвержденные и частично подтвержденные сделки 2025 года включают соглашение с Индией на $248 млн о поставке двигателей для модернизации танков Т-72 с локализацией производства, передачу фрегата проекта 11356 индийскому флоту и запуск центра обслуживания вертолетов в Латинской Америке. Кроме того, индийские СМИ сообщили о готовящемся контракте на поставку ракет для комплексов С-400 на сумму около $1,2 млрд, который обсуждается на уровне Минобороны Индии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Руководство «Рособоронэкспорта» связывает рост продаж с «отложенным спросом» и расширением сотрудничества с Азией, Африкой и Латинской Америкой. В структуре поставок растет доля совместных проектов и локализации производства. Россия по объему экспортных поставок оружия сохраняет второе место в мире после США, а ее крупнейшим партнером остается Индия: за 2005–2025 годы общая сумма сделок с Дели оценивается примерно в $50 млрд.

Дмитрий Сотак