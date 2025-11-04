Один из крупнейших акционеров Tesla высказался против $1 трлн бонуса Илону Маску

Суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management заявил, что выступает против плана, в рамках которого Илон Маск может получить бонус в $1 трлн. Фонд входит в топ-10 акционеров производителя электромобилей Tesla,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В настоящее время акционеры Tesla рассматривают предложение совета директоров выплатить Илону Маску $1 трлн в течение следующих десяти лет. Господин Маск получит такую сумму только если достигнет нужных показателей: поставки 20 млн электромобилей, 1 млн беспилотных такси Tesla в коммерческой эксплуатации, рыночной капитализации Tesla в $8,5 трлн, а также поставки 1 млн человекоподобных роботов Optimus. В конце октября стало известно, что Илон Маск может уйти из Tesla, если акционеры компании не одобрят этот план.

Norges Bank Investment Management, который управляет активами на $1,9 трлн и является крупнейшим в мире суверенным фондом, обосновал свои возражения тем, что предложенный план оплаты слишком велик, может размыть акционерный капитал компании и слишком сильно зависит от одного человека. Это первый крупный институциональный инвестор, раскрывший свою позицию перед голосованием, пишет WSJ.

Эксперты отмечают, что теперь слово за остальными акционерами Tesla. Голосование намечено на 6 ноября, однако кто-то из акционеров может сообщить о своей позиции и раньше.

Евгений Хвостик