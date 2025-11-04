Объем сделок M&A в рознице превысил показатели 2024 года почти на 90%

Общий объем сделок слияния и поглощения в российском ритейле в текущем году составил не менее 65 млрд руб., что превышает показатель всего 2024 года более чем на 85%.

Как рассказали «Ъ» эксперты, владельцы розничного бизнеса вынуждены продавать активы или доли в них из-за недостатка оборотных средств. Выручка компаний растет медленнее, издержки увеличиваются, а доступ к банковскому финансированию затруднен. Крупные ритейлеры и частные инвесторы рассматривают ситуацию как возможность для укрепления своих позиций на рынке.

По итогам девяти месяцев 2025 года рост розничного товарооборота в сопоставимых ценах составил 2,1% по сравнению с прошлым годом, при этом в 2024 году рост был 7,7%. В текущих ценах рост замедлился с 15,86% в 2024 году до 10,03% в январе-сентябре 2025 года. Эксперты отмечают активизацию сделок купли-продажи, а также ожидают дальнейшего роста числа сделок в 2026 году из-за постепенного снижения ключевой ставки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Магазины выставляют на продажу».