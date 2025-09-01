Дата выходит дороговата

Как выяснил “Ъ”, вопрос взимания платы с коммерческих компаний (операторы связи, банки и другие организации) за обращения к госорганам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия до сих пор находится в стадии межведомственного согласования. Ранее Минэкономики раскритиковало проект постановления правительства о ставках платы, подготовленный Минцифры: по мнению экономического ведомства, ее размер (4,93 руб. за каждое обращение) завышен и требует дополнительного обоснования.

Растущую инфраструктуру электронного государства кто-то должен оплачивать, и власти думают, что этот кто-то — бизнес

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Разработанному Минцифры проекту постановления правительства о взимании платы в размере 4,93 руб. с коммерческих компаний за каждое обращение через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ; используется госорганами для обмена данными, а бизнесом — для получения данных о контрагентах) пока не удается получить межведомственного согласования. «В данный момент с заинтересованными ФОИВ происходит обсуждение документа, вырабатывается сбалансированная позиция по этому вопросу»,— рассказали “Ъ” в Минэкономики. Снятие разногласий стало следующим этапом после того, как ведомство, возглавляемое Максимом Решетниковым, раскритиковало инициативу в рамках оценки его регулирующего воздействия.

Поясним, что к СМЭВ могут подключиться для взаимодействия с госорганами коммерческие компании — банки, операторы связи и другие организации. Например, они могут отправить запрос на проверку действительности паспорта гражданина, данных о недвижимости, транспортных средствах. Взимание платы разработчик объяснял необходимостью в дополнительных средствах на развитие и работу информсистем, используемых для оказания государственных и муниципальных услуг. «Резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно увеличивать мощность инфраструктуры электронного правительства за счет бюджетных средств. Коммерческий трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас, например, коммерческий трафик СМЭВ составляет около 30 млрд запросов в год»,— рассказывали “Ъ” в Минцифры в июне (см. «Ъ-Онлайн» от 19 июня).

В заключении об оценке регулирующего воздействия (ОРВ; есть у “Ъ”) Минэкономики отмечает, что проект предполагает плату за любое использование бизнесом СМЭВ, даже когда работы с ней требует законодательство.

Исполнение обязательных требований за плату не может быть поддержано — случаи взимания платы должны быть конкретизированы, считают в ведомстве, а ее размер там называют завышенным и требующим дополнительного обоснования.

Разработчик, исходя из прогноза в 4,63 млрд запросов в 2026 году и тарифа в размере 4,93 руб., рассчитал издержки бизнеса — 22,8 млрд руб., однако они могут быть сильно занижены. Исходя из данных о том, что на коммерческие организации приходится 32% всего трафика СМЭВ (при суммарном трафике кредитных организаций — 26 млрд обращений, удостоверяющих центров — 1,6 млрд обращений, операторов связи — 0,4 млрд обращений), совокупные издержки бизнеса, по расчетам Минэкономики: составят более 137 млрд руб., а по оценкам представителей предпринимательского сообщества (ПАО «Сбербанк» и АО «Т-Банк») — свыше 168 млрд руб. ежегодно.

Предложенный подход полностью перекладывает содержание и развитие инфраструктуры электронного правительства на коммерческие организации. Вместе с тем ее используют также органы власти, внебюджетные фонды, и расходы на развитие и поддержание должны нести все пользователи, то есть хотя бы частично они должны компенсироваться из бюджета, пишет Минэкономики в своем отзыве.

Рынок также выступил против инициативы Минцифры. Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) в отзыве среди прочего указывала, что проект не предусматривает дифференциации тарифов и разделения запросов бизнеса на обязательные и необязательные. Как рассказали “Ъ” в АБД, ассоциация в середине июля направила письмо вице-премьеру и главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко со своими замечаниями к документу, не учтенными в рамках процедур ОРВ и «регуляторной гильотины» (рабочая группа от экспертного и делового сообщества в сфере связи и IT также в инициативном порядке рассмотрела документ), и просила поручить Минцифры доработать документ. «Однако доработки по итогам были несущественными»,— заявили в АБД. Бизнес давно готов платить за доступ к информационной инфраструктуре, но надо понимать, за что именно взимаются деньги, замечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Минцифры внесло в правительство проект постановления в установленный срок, рассказали “Ъ” в ведомстве. «Пока рано говорить о финальной версии этого документа — его детали еще обсуждают правительство, заинтересованные органы власти и представители отрасли в целях доработки. В частности, определяются случаи, когда обращения к ИЭП будут бесплатными»,— отметили в Минцифры.

