США заключили контракт на производство редкоземельных магнитов на $1,4 млрд

3 ноября американские компании Vulcan Elements и ReElement Technologies, занимающиеся производством и поставками редкоземельных магнитов, подписали с правительством США и частными инвесторами комплексную сделку на общую сумму $1,4 млрд.

Соглашение предусматривает кредит в размере $620 млн от Управления стратегического капитала Министерства войны США на строительство и эксплуатацию завода по производству редкоземельных магнитов мощностью до 10 тыс. тонн магнитов в год. Министерство торговли вкладывает в проект $50 млн, а частные инвесторы — еще $550 млн. Кроме того, ReElement получила $160 млн от Управления стратегического капитала и частных инвесторов.

В настоящее время Vulcan Elements имеет производственные мощности, позволяющие выпускать 10 тонн неодимовых магнитов в год, которые используются в целом ряде отраслей, от автопрома до военной промышленности. ReElement Technologies занимается очисткой и переработкой редкоземельных минералов, в том числе неодима, празеодима, диспрозия, тербия.

Эксперты отмечают, что сделка стала еще одним знаком повышенного внимания администрации Дональда Трампа к ситуации с редкоземельными металлами на мировом рынке, значительную часть которого контролирует Китай. Накануне США и Китай договорились приостановить экспортные ограничения на поставки редкоземельных металлов на год. Президент США по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай «согласился продолжить поставки редкоземельных элементов, важнейших минералов, магнитов и прочего открыто и свободно».

Евгений Хвостик