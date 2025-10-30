Бессент: Трамп и Си договорились снять ограничения на экспорт редкоземов на год

США и Китай договорились приостановить экспортные ограничения на поставки редкоземельных металлов на год. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, комментируя итоги переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

«Это было противостояние Китая и всего мира, и нам удалось согласовать годовую паузу в обмен на ряд уступок, которые Пекин хотел получить»,— сказал господин Бессент в эфире телеканала Fox Business.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай «согласился продолжить поставки редкоземельных элементов, важнейших минералов, магнитов и прочего открыто и свободно».

Китай — главный поставщик редкоземельных металлов на мировой рынок. Более года назад Пекин разработал сложный свод правил, призванных контролировать экспорт минералов. 9 октября китайские власти публично объявили, что вводят строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов и связанных товаров. В ответ Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись сегодня в в южнокорейском городе Кёнчжу. Их встреча продлилась 1 час 40 минут. Господин Трамп оценил встречу на «12 из 10» и заявил, что сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. По его словам, Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Американский лидер также сообщил, что планирует в апреле посетить Китай, а после ждет Си Цзиньпина в США с ответным визитом. Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем. Он сообщил, что у двух стран хорошие перспективы в совместной борьбе с нелегальной иммиграцией, телефонным мошенничеством, и отмыванием денег.

Анастасия Домбицкая