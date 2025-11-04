Вучич: в Белграде третий день ищут двух приезжих снайперов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что полиция три дня ищет в Белграде двух приезжих снайперов, но не может их найти. Он добавил, что последние недели власти страны «получали разную информацию о безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не можем их найти уже три дня. Посмотрим, кто их жертвы. Мы знаем, куда они приехали, откуда деньги, и я верю, что компетентные службы справятся с этим»,— сказал Александр Вучич телеканалу Prva (цитата по РТС).

По словам президента, кто может быть целью снайперов — неизвестно. При этом он добавил, что не потерпит «насилие, внешнее влияние для смены власти».

В начале ноября в Сербии прошли массовые протесты, приуроченные к годовщине трагедии на вокзале Нови-Сад. В результате обрушения конструкции в 2024 году там погибли 16 человек. Могут ли снайперы быть связаны с протестами, Александр Вучич не сказал.