Устроившего резню в лондонском поезде подозревают в серии нападений

Мужчина, арестованный за нападение на пассажиров поезда в Лондоне 1 ноября, может быть причастен и к другим инцидентам, произошедшим еще накануне.

3 ноября британская транспортная полиция сообщила, что 32-летний Энтони Уильямс предстанет перед судом по десяти пунктам обвинения в покушении на убийство, а также по обвинению в нанесении телесных повреждений и хранении холодного оружия.

Королевская прокурорская служба затем добавила, что Уильямс также обвиняется в нападении на мужчину в Лондоне за несколько часов до инцидента в поезде. Пострадавший получил травмы лица.

Наконец, полиция Кембриджшира сообщила, что в минувшую пятницу, 31 октября, в 19:15 по местному времени в центре города Питерборо, расположенного примерно в двух часах езды к северу от Лондона, мужчина нанес ножевое ранение 14-летнему подростку. Задержать его тогда не удалось. Уже через 15 минут мужчину с ножом заметили перед соседней парикмахерской, но в полицию сообщили об инциденте только через два часа. На следующее утро, примерно в 9:25, того же мужчину снова видели в парикмахерской. Полиция была на месте через 18 минут, но не смогла его найти.

В полиции не стали комментировать возможную причастность Энтони Уильямса к нападению на подростка и появление с ножом в парикмахерской. «Я хотел бы подчеркнуть важность не говорить и не публиковать ничего, что может поставить под угрозу или нанести ущерб текущему уголовному разбирательству или целостности расследования»,— заявил заместитель начальника полиции Стюарт Канди.

Кирилл Сарханянц