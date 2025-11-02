В Англии несколько человек пострадали из-за нападения с ножом в поезде

В Великобритании, в графстве Кембриджшир, несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в поезде. Газета The Times сообщает, что мужчина, вооруженный ножом, начал атаковать пассажиров после отправления поезда со станции Питерборо.

Полиция сообщила, что вызов поступил в 19:39 (22:39 мск 1 ноября). Поезд был остановлен на станции Хантингдон, где двое мужчин были задержаны силовиками. Пострадавшие доставлены в больницу, на место инцидента были направлены экстренные службы, включая медицинский вертолет. Другие детали произошедшего пока не разглашаются.

Из-за инцидента станция Хантингдон была закрыта, это привело к задержкам и отмене движения поездов, следующих из Лондона на север страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал случившееся "шокирующим". Глава МВД Шабана Махмуд заявила, что регулярно получает обновленную информацию о расследовании.