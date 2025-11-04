Grow Food судится с арендодателем за производственную площадку в Москве

Компания Grow Food инициировала судебное разбирательство с АО «Бирюлево» из-за расторжения договора аренды помещения, используемого в качестве фабрики-кухни на юге Москвы.

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, ООО «ГФ Трейд», ООО «Завод Бирюлево» и ООО «Единорог» оспорили односторонний отказ АО «Бирюлево» от договора аренды. Предметом спора является помещение площадью 5 тыс. кв. м. В Grow Food пояснили «Ъ», что компания урегулирует вопрос, связанный с арендой производственных помещений.

Суд уже принял обеспечительные меры, запретив ограничивать истцов в использовании спорной площадки. Grow Food, основанная в 2015 году, является одним из крупнейших сервисов доставки рационов питания с выручкой в 5,33 млрд руб. в 2024 году. Владельцами компании являются Marathon Group, основанная Сергеем Захаровым и Александром Винокуровым. Рынок готовых рационов питания в 2024 году достиг оборота в 17 млрд руб., однако демонстрирует стагнацию в натуральном выражении.

