За место на кухне развернулась борьба

Один из крупнейших сервисов доставки рационов питания, Grow Food, может лишиться фабрики-кухни на юге Москвы. Компания судится с подконтрольным основателю «Росинтера» Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко АО «Бирюлево», решившим в одностороннем порядке расторгнуть с ней договор аренды. Поиск новой площадки создаст риски для бизнеса: рынок готовых рационов перестал расти, и его участникам удается развиваться лишь за счет смежных сегментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «ГФ Трейд», ООО «Завод Бирюлево» и ООО «Единорог» 17 октября обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Бирюлево» о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от договора аренды, следует из картотеки дел. Все три компании-заявителя, по данным СПАРК,— «дочки» Grow Food. Согласно материалам суда, предмет спора — помещение на 5 тыс. кв. м в Ступинском проезде на юге Москвы. Здесь располагается фабрика-кухня Grow Food.

В Grow Food пояснили “Ъ”, что компания урегулирует вопрос, связанный с арендой производственных помещений.

Ее работа в Москве продолжается: регион обслуживают несколько площадок, поставки остаются стабильными. В АО «Бирюлево» не ответили “Ъ”. На спорную площадку суд уже наложил обеспечительные меры, запретив ограничивать истцов в ее использовании.

Grow Food существует с 2015 года, специализируется на доставке готовых рационов. Это одна из крупнейших компаний в сегменте. Ее выручка в 2024 году, согласно Infoline, составила 5,33 млрд руб., увеличившись на 23% год к году. Основатели Grow Food — петербургские бизнесмены Даниэль Гальпер и Павел Паскар. В 2024 году, как сообщал Forbes, бизнес выкупила Marathon Group, основанная Сергеем Захаровым и Александром Винокуровым. Они оба выходцы из инвесткомпании А1. Господин Винокуров — зять главы МИДа Сергея Лаврова.

В собственности и аренде АО «Бирюлево» комплекс зданий площадью 54,96 тыс. кв. м в промышленной зоне «Бирюлево». Эти площади сдаются в аренду. Бенефициары структуры не раскрываются. Ранее через ООО «Корпэстейт» ее контролировал Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. Предприниматель известен на ресторанном рынке как основатель и совладелец холдинга «Росинтер». Он развивает бренды «IL Патио», «Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и проч.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц говорит, что исполнять условия договоров арендодатели обычно отказываются из-за неуплаты. Директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов поясняет, что также речь может идти о несоблюдении условий расторжения, часто — сроков уведомления. Такие ситуации, по его словам, могут возникать, когда собственник хочет, например, продать или реструктурировать актив.

Артем Гульянц считает, что переговорная позиция арендаторов в рамках спора может быть достаточно сильной, если суд принял в их пользу обеспечительные меры.

Многие подобные конфликты, по его словам, заканчиваются мирным урегулированием. Хотя, если в договоре записано право арендодателя на односторонний отказ, суд может занять его сторону, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.

Алексей Слепов не исключает, что Grow Food начнет искать новую производственную площадку до завершения разбирательства. Этот процесс, по его словам, в любом случае предполагает дополнительные затраты и потерю времени. Среднюю стоимость аренды помещений в сегменте он оценивает в 18–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета затрат на эксплуатацию и адаптацию помещения. Исходя из этой оценки, аренда 5 тыс. кв. м может стоить компании 90–125 млн руб. в год.

Оборот рынка готовых рационов и наборов для приготовления блюд в 2024 году составил 17 млрд руб., увеличившись на 12,8% год к году, следует из подсчетов Infoline. Аналитики констатируют, что в натуральном выражении этот рынок стагнирует, рост его оборотов сейчас продиктован преимущественно инфляцией и развитием продаж в низком ценовом сегменте. Это стимулирует бизнес искать новые направления роста — например, поставлять готовую еду в розницу.

Дарья Андрианова