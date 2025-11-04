Пашинян считает возращение армянских беженцев в Карабах угрозой миру в регионе

Потенциальное возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может поставить мир между Арменией и Азербайджаном под угрозу. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на международном форуме в Ереване. По его словам, тема возвращения беженцев опасна, поскольку возвращает ситуацию к «предварительным параметрам конфликта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира. И я также сказал, что эта тема, повестка возвращения внутренне перемещенных лиц, вообще опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС). Он также сравнил мир с новорожденным ребенком, который нуждается в заботе. По словам господина Пашиняна, стороны должны подписать мирный договор, нанести на карту примерные границы и «оставить друг друга в покое».

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана. Текст нового документа, для согласования которого армянские власти намерены провести референдум, планируется подготовить к июню 2026 года. Господин Пашинян призывал армянский народ прекратить выступать за присоединение Карабаха.