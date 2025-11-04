Паслер и Жога поздравили уральцев с Днем народного единства

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравили уральцев с Днем народного единства, напомнив исторические корни праздника и то, как важно оставаться вместе, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

На фестивале «Народов много — Родина одна!» губернатор региона обратился к уральцам: «Именно благодаря народному единству, патриотизму, сложению созидательной воли, доблести, мужества, трудолюбия и таланта миллионов людей наша страна стойко преодолевает трудности», — сказал Денис Паслер. Он отметил, что высшее благо и честь — служить своей стране, приумножать ее достижения и укреплять ее доброе имя.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога напомнил, что исторические корни праздника отсылают к событиям XVII века, когда страна переживала события Смутного времени. «Представители разных народов и конфессий вместе, плечом к плечу, отправились в бой за родную землю. Именно эта сплочённость стала залогом успеха. Наши предки отстояли Родину и преподнесли будущим поколениям очень важный урок: сила России — в единстве», — подчеркнул полпред. Полпред, в своей речи, отметил, что Россия — сильная, крепка и дружная семья с великим прошлым.

Подробнее о том, как политические партии четвертый год подряд намеревались отпраздновать День народного единства в Свердловской области без масштабных собраний и демонстраций — в материале «Ъ-Урал» «Праздник переместился в музеи».

Артем Путилов