Праздник переместился в музеи

Политические партии четвертый год подряд отпразднуют День народного единства в Свердловской области без масштабных собраний и демонстраций из-за ограничений в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Вместо шествий и митингов объединения организуют помощь бойцам и устроят автопробеги с возложением цветов к историческим памятникам. Региональные власти посвятили празднику масштабную культурную программу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в четвертый раз не состоятся публичные массовые мероприятия в честь Дня народного единства 4 ноября за пределами мест, которые «соответствуют требованиям антитеррористической защищенности», рассказали «Ъ-Урал» в министерстве общественной безопасности (МОБ) региона. В ведомстве напомнили, что власти Среднего Урала ограничили возможность проведения митингов и демонстраций в октябре 2022 года сразу после подписания президентом Владимиром Путиным указа о мерах по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ в связи с проведением СВО.

День народного единства в 2004 году учредил Владимир Путин как альтернативу Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничную дату приурочили к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что в тот момент жители России смогли объединиться, чтобы освободить страну от вторгшихся поляков.

Как сообщили в министерстве, из всех политических партий о планах провести публичное мероприятие чиновников уведомила только ЛДПР. «Организаторам было отказано в согласовании в связи с установленными ограничениями»,— подчеркнули в ведомстве. Как рассказал «Ъ-Урал» координатор свердловского реготделения ЛДПР, руководитель партийной фракции в заксобрании Александр Каптюг, либерал-демократы хотели выйти на пикет у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге и возложить цветы к памятнику.

«Вместо этого 56 координаторов местных отделений проведут автопробеги в большинстве муниципалитетов, чаепития и обсудят важность Дня народного единства со сторонниками»,— пояснил депутат.



О планах устроить автопробег заявили и в свердловском обкоме КПРФ, но по партийной традиции не 4 ноября, а 7-го — в 108-ую годовщину Октябрьской революции. «Возложим цветы к памятнику Владимиру Ленину на площади 1905 года и стартанем в сторону Березовского, Белоярского, где сохранилось много памятников большевикам и коммунистам»,— сообщили «Ъ-Урал» в партии. В КПРФ добавили, что уведомят власти о планах провести пикет перед поездкой по городам, однако не ожидают положительного ответа из МОБ региона. «Мы не собираемся выдвигать требований и кричать лозунги. Хотим возложить цветы в наш священный праздник, в других городах власти идут на встречу: в Москве проходит большое шествие, в Перми и Тюмени собирают митинги, а коммунисты Свердловской области даже цветы возложить не могут»,— возмутились в объединении.

Другие парламентские партии решили сами отказаться от проведения массовых мероприятий. Руководитель исполкома свердловского отделения «Единой России», первый вице-спикер регионального заксобрания Дмитрий Жуков рассказал «Ъ-Урал», что единороссы соберут со всех местных подразделений «уральские товары и продукты», которые отправит семьям участников СВО. «Массовых мероприятий не будем проводить, вместо них отправим подарки из одних регионов в другие»,— пояснил он.

К поздравлению бойцов присоединяться и члены «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП), сообщил «Ъ-Урал» лидер реготделения партии, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. «В СРЗП каждый парламентарий курирует несколько семей, где есть участники СВО. Есть семьи, где военнослужащие погибли на фронте, мы поддерживаем связь с их родственниками, помогаем по мере сил во всем»,— добавил справоросс.

«Новые люди» (НЛ) предложат посетителям одного из торговых центров Екатеринбурга 4 ноября пройти тест на знание истории за призы и поучаствовать в акции «Россия — большая семья», рассказала руководитель свердловского отделения партии Ирина Виноградова. «Все получат моментальные фотоснимки, на которых нейросеть оденет свердловчан в национальный костюм народов России и Урала»,— пояснила она «Ъ-Урал».

В партиях заверили, что ограничения на проведение митингов и демонстраций не отразились на восприятии Дня народного единства или 108-ой годовщины Октябрьской революции среди жителей региона.

Либерал-демократ Александр Каптюг заявил о сближении уральцев в связи со «сложностями, вызванными внешними факторами», справоросс Андрей Кузнецов отметил укрепление традиции празднования 4 ноября «и без публичных мероприятий». В свердловском обкоме КПРФ добавили, что у электората возрос интерес к онлайн-мероприятиям. «Хотелось бы выйти на улицу, но в принципе запрет на демонстрацию с лихвой компенсируется постами сторонников партии и ностальгирующими по СССР в соцсетях»,— сообщили в обкоме.

Взгляд парламентской оппозиции на ограничения не разделили только НЛ. «Запреты влияют на то, что даже партии с представительством с Госдуме и заксобрании не могут провести крупные события на улицах города, а значит и узнаваемость праздника стремится с каждым годом к нулю»,— подчеркнула Ирина Виноградова.

В министерстве культуры Свердловской области отметили, что проведут праздничные мероприятия для уральцев «на тысячи площадках» в библиотеках, концертных организациях, домах и дворцах культуры.

«Жители прикоснуться с культурой народов, которые широко представлены на Среднем Урале: татары, башкиры, манси, марийцы. И тех, с чьим творчеством мы встречаемся нечасто: будут гости с Алтая, Бурятии, Якутии»,— рассказала на пресс-конференции первый заместитель главы ведомства Юлия Прыткова. В рамках «Ночи искусств» 3 ноября мероприятия в честь Дня народного единства проведут более 400 театральных и музейных площадок.

Директор Уральского центра народного искусства Марина Боровкова подчеркнула, что в Екатеринбург «приедет один из больших самоваров в России». «Он из Ирбита, вмещает 415 литров чаю, будем угощать всех гостей и зрителей. На всех площадках центра, в его залах и холлах пройдут замечательные выставки самоваров, чая и чайников»,— пояснила она. Госпожа Прыткова добавила, что знаменитый ирбитский самовар «не так часто гастролирует в Екатеринбург». «Надо воспользоваться этой возможностью. Такой гость обогреет огромное количество людей»,— призвала первый заместитель министра.

Екатеринбургская митрополия заявила о традиционном крестном ходе в городе, для которого с 11:30 до 12:30 перекроют движение на восьми участках дорог. В 2024 году в нем прошли более 3,5 тыс. верующих — на 1,5 тыс. больше, чем в 2023 году.

Власти Среднего Урала не заинтересованы в митингах и демонстрациях от политических сил в праздничные дни, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Шествия партий направлены на выброс эмоций для резкой политической реакции на что-либо. Лучше потратить эти силы и возможности на помощь людям, чем на сотрясание фанфарами и всем остальным»,— сказал он.

По словам политолога Михаила Коробельникова, заявленные партиями мероприятия 4 и 7 ноября сплотят их организаторов и позволят отчитаться руководству объединений об активности местных отделений, однако не приведут к росту популярности организаций среди уральцев. «В социальных сетях все расходится, но через день-два публикации забываются. Советские демонстрации всем жутко надоели, но в них было настроение — люди шутили, пели, радовались, и идеология отходила на второй план. Когда же мероприятия проводится формально и без масс, то их воздействие на окружающих минимально»,— подчеркнул эксперт.

Василий Алексеев