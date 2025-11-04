В Татарстане закупят антибиотики на 20,4 млн рублей

В Татарстане на поставку комбинированного антибиотика с действующими веществами цефотаксим и сульбактам выделят 20,4 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Препарат применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей, мягких тканей, суставов, центральной нервной системы, а также для профилактики инфекций после хирургических операций. Поставки планируется осуществлять в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Таттехмедфарм». Компания обеспечивает медицинские учреждения республики лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и оборудованием.

Ранее сообщалось, что на покупку этого препарата выделят 12,2 млн руб.

Анна Кайдалова