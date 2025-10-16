В Татарстане закупят антибиотики на 12,2 млн рублей
ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») объявило закупку лекарственных средств на сумму 12,2 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Предприятие планирует приобрести 9 тыс. упаковок препарата «Цефепим — Сульбактам» по цене 1 359 руб. за штуку. Комбинированный антибиотик «Цефепим — Сульбактам» относится к препаратам широкого спектра действия и применяется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний различной локализации — дыхательных путей, мочевыводящей системы, кожи, брюшной полости и органов малого таза. Также он используется для профилактики инфекций при хирургических операциях.
ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские организации Татарстана лекарственными средствами, медицинскими изделиями и оборудованием, включая поставки импортной техники.