В Татарстане закупят антибиотики на 12,2 млн рублей

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») объявило закупку лекарственных средств на сумму 12,2 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане закупят антибиотики

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане закупят антибиотики

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Предприятие планирует приобрести 9 тыс. упаковок препарата «Цефепим — Сульбактам» по цене 1 359 руб. за штуку. Комбинированный антибиотик «Цефепим — Сульбактам» относится к препаратам широкого спектра действия и применяется для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний различной локализации — дыхательных путей, мочевыводящей системы, кожи, брюшной полости и органов малого таза. Также он используется для профилактики инфекций при хирургических операциях.

ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медицинские организации Татарстана лекарственными средствами, медицинскими изделиями и оборудованием, включая поставки импортной техники.

Анна Кайдалова