ОСК может перенести строительство ледокола «Дзержинский» в Петербург

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность переноса строительства военного ледокола «Дзержинский» проекта 23550 для Погранслужбы ФСБ с Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) на «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника в судостроительной отрасли.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, вопрос о переносе обсуждался на неделе врио гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андреем Быстровым и гендиректором ВСЗ Сергеем Черногубовским. Инициатива исходит от руководства ОСК, подчеркивают два собеседника РБК.

Ледокол «Дзержинский» (заводской номер 238) был заложен на ВСЗ в декабре 2023 года и станет четвертым кораблем проекта 23550. Сейчас завод формирует его корпус на полупогружной барже «Атлант» в акватории верфи.

Как отмечают опрошенные изданием, достройка судна может обойтись в 28-30 млрд рублей. Технический перенос корпуса из Выборга в Петербург не должен вызвать значительных сложностей, однако решение потребует переориентации поставок материалов и оборудования на «Адмиралтейские верфи», а также урегулирования финансовых вопросов с авансами, уже полученными ВСЗ, полагают они.

Аналитики предполагают, что возможный перенос может быть связан со стремлением сконцентрировать компетенции по военному судостроению на профильной площадке. «Адмиралтейские верфи» традиционно специализируются на гособоронзаказе и уже строили корабли этого проекта для ВМФ, тогда как ВСЗ исторически работал преимущественно с гражданскими заказами.

Артемий Чулков