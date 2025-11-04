Спасатели потушили сильный пожар в СНТ «Ржевка-1», унесший жизни трех человек

Сотрудники МЧС ликвидировали сильный пожар в двухэтажном доме в СНТ «Ржевка-1», который унес жизни 36-летней петербурженки и двоих детей в возрасте 3 и 6 лет, сообщает пресс-служба ведомства. На тушение огня потребовалось чуть больше двух часов.

Сообщение о возгорании в доме 159 по Солнечному участку поступило в 10:55. На место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных расчетов, спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности — 1-БИС.

По словам главы Красногвардейского района Андрея Хорта, причиной трагедии стала загоревшаяся печка. Супруг погибшей был на работе, после начала пожара он оперативно прибыл на место. Администрация района пообещала оказать ему всю необходимую помощь и поддержку.

Жизни еще двух детей, которые находились во втором доме и успели выбежать на улицу, спасли. Помимо дома огонь уничтожил баню, пристройки и три автомобиля. Пламя бушевало на площади 200 кв. м.

Андрей Маркелов