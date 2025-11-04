Пожару в СНТ «Ржевка-1» присвоили №1-БИС, есть один погибший

На Центральной улице СНТ «Ржевка-1» Красногвардейского района Санкт-Петербурга загорелся двухэтажный дом, сообщили в региональном ГУ МЧС 4 ноября. По данным 78.ru, пожару присвоили повышенный номер сложности «1-БИС», в результате ЧП погиб один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хорта Фото: Telegram-канал Александра Хорта

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:55. На место происшествия выехали 25 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

По данным издания, возгорание произошло из-за взрыва бытового газа. Огонь уничтожил дом, баню, пристройку, а также три легковых автомобиля.

В 12:18 глава Красногвардейского района Андрей Хорт сообщил в личном Telegram-канале, что пожар локализован. По его информации, в доме могли находиться женщина и двое детей.

UPD: дети не пострадали, они находились во втором доме и успели выйти на улицу, откуда их забрали соседи, уточнил господин Хорт.

Артемий Чулков