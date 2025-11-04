США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США 5 ноября планово проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда. Ракету запустят с базы Ванденберг Космических сил США (штат Калифорния), сообщили в ее пресс-службе. Запуск запланирован с 10:01 мск до 16:01 мск (4 ноября с 23:01 до 5:01 по тихоокеанскому времени).

Главная цель пуска — проверить эффективность и готовность системы вооружения, сообщили в пресс-службе военной базы. Там же отметили, что испытание проходит планово, график их проведения составлен на несколько лет вперед.

Первые МБР Minuteman III разработали в конце 1960-х. Предыдущий раз США испытывали эту ракету 22 мая. Она пролетела 6,7 тыс. км со скоростью более 24,1 тыс. км/ч. Всего на вооружении армии США находится около 400 ракет Minuteman III. Они способны нести ядерный заряд. 3 ноября о возможном плановом запуске этой МБР писало издание Newsweek. По его информации, предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Глава комитета по разведке сената США Том Коттон позднее предположил, что анонсированные господином Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы.