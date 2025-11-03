Newsweek: США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США готовятся провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek со ссылкой на уведомление. Испытание МБР может стать первым после решения Дональда Трампа возобновить ядерные испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр мониторинга пусков МБР на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии

Фото: Air Force / Michael Peterson / Handout / Reuters Центр мониторинга пусков МБР на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии

Фото: Air Force / Michael Peterson / Handout / Reuters

Как пишет издание, баллистическую ракету запустят с базы Космических сил США в Калифорнии в направлении полигона противоракетной обороны на Маршалловых островах в Тихом океане. Предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца. В сентябре американские войска запустили четыре невооруженные ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.

Предыдущий раз США испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 22 мая. Она пролетела 6,7 тыс. км со скоростью более 24,1 тыс. км/ч. Всего на вооружении армии США находится около 400 ракет Minuteman III.