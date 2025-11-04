Спрос на аренду жилья на ноябрьские праздники в СЗФО вырос на 58%

Количество бронирований посуточных квартир и загородных домов на ноябрьские праздники в Северо-Западном федеральном округе по состоянию на конец октября 2025 года превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 58%. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис «Авито Путешествия».

Лидером по бронированиям квартир стала Ленинградская область, на которую пришлось 9% от общего объема. За ней следуют Калининградская (2%) и Псковская (1%) области.

В сегменте загородного жилья на первом месте расположилась Карелия (7% бронирований), далее идут Ленинградская (3,5%) и Новгородская (2%) области.

Средняя стоимость аренды на праздники составляет 3600 рублей в сутки за квартиру и 10 400 рублей за загородный дом. Большинство отдыхающих бронируют квартиры на трое суток, а дома — на двое.

