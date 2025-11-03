За сутки Белгородскую область атаковали 126 БПЛА: есть погибший

За минувшие сутки в Белгородской области украинские БПЛА убили одного и ранили восемь мирных жителей. Семь муниципалитетов региона были атакованы 126 беспилотниками и 27 боеприпасами ВСУ. Повреждены 24 дома и 25 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

В хуторе Кургашки Валуйского округа в результате взрыва дрона погиб мирный житель. Также в хуторе повреждены три автомобиля, частный дом и коммерческий объект, в селе Знаменка — машина и частный дом, в селе Казначеевка — социальный объект, в поселке Дальний — склад, на участке дороги Сухарево — Борки — один автомобиль, в городе Валуйки — два автомобиля и забор частного дома. Округ был атакован двумя боеприпасами и 26 беспилотниками.

В селе Отрадное Белгородского района атакован автомобиль. Водитель ранен и продолжает лечение в стационаре. Также в селах Салтыково и Бессоновка повреждены по одному частному дому, в селе Ясные Зори — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в селе Красный Октябрь — один многоквартирный, два частных дома и три машины, в поселке Октябрьский — микроавтобус, два автомобиля, гаража и частных дома, в поселке Майский — социальный объект, в поселке Разумное — оборудование коммерческого объекта, в селе Нечаевка — автомобиль. Всего район атаковали 26 беспилотников.

В результате атаки дронов в городе Грайворон ранены два человека, в селе Новостроевка-Первая — один. Они продолжают лечение амбулаторно. Также в Грайвороне повреждены одна квартира в МКД, частный дом, три надворные постройки и четыре машины, в Новостроевке-Первой — три автомобиля, гараж и частный дом, в селе Мощеное — домовладение и автомобиль. Всего округ был атакован 18 боеприпасами и 26 беспилотниками.

В Шебекино во время атак на предприятие ранен один человек. Его госпитализировали. Также в городе пострадали два МКД, склад предприятия, газовое оборудование, четыре транспортных средства, автобус, коммерческий объект и остановка. В селе Мешковое повреждены грузовой и легковой автомобили. Всего муниципалитет подвергся атакам 18 беспилотников.

1 ноября Белгородскую область атаковали 127 БПЛА. Никто не пострадал, однако были разрушения.

Егор Одегов