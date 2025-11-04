Минобороны РФ: российские войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске

Подразделения шестой армии Вооруженных сил России сжимают кольцо окружения ВСУ в районе Купянска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг группировки противника в районе села Петропавловка в Харьковской области.

В ежедневной сводке министерства отметили, что российская армия отразила 10 атак украинской армии с целью выйти из окружения. Такие попытки пресекли на северном и северо-западном направлениях от Красноармейска в ДНР. Также российские военные помешали контратаке подразделения 1-й бригады Нацгвардии Украины рядом с селом Петровка Харьковской области. Противник пытался прорваться к реке Оскол, чтобы окруженные украинские подразделения могли выйти с его левого берега.

Сегодня над регионами России силы ПВО сбили 85 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 40 БПЛА. Еще 20 сбили над Нижегородской областью, 10 — над Белгородской областью.