Силы ПВО сбили 85 БПЛА в ночь на 4 ноября

С 23:30 мск 3 ноября по 7:00 мск 4 ноября силы ПВО уничтожили 85 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 40 дронов было уничтожено над Воронежской областью, еще 20 — над Нижегородской областью, 10 — над Белгородской областью. Кроме того, 6 дронов было сбито над Курской областью, 4 — над Липецкой, по два — над Волгоградской областью и республикой Башкортостан, а также еще один БПЛА — над Саратовской областью.

Обломки дронов в Башкортостане упали на территории местного промышленного комплекса, сообщил глава региона. Также об отражении атаки в ночь на 4 ноября сообщал глава Воронежской области.