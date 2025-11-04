В Минобороны Бельгии раскритиковали поставки в страну истребителей США F-35

В Бельгии растет недовольство из-за поставок в королевство американских истребителей F-35. В Минобороны страны считают, что такие самолеты слишком большие, шумные и дорогие в эксплуатации, пишет издание 20minutes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители F-35

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Истребители F-35

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Первым негативно в адрес поставок высказался министр обороны Бельгии Тео Франкен. На парламентских слушаниях он заявил, что для проведения учений с F-35 воздушного пространства страны будет «недостаточно». Сейчас Бельгия ведет переговоры с Францией, Италией и Нидерландами, чтобы использовать их небо во время потенциальных учений. По данным издания, такое заявление министра сделало страну «посмешищем в интернете» из-за «слишком маленького неба» для американских истребителей.

Еще одной проблемой стал шум от новых самолетов. По данным издания, F-35 практически в пять раз громче уже имеющихся в распоряжении Бельгии истребителей F-16. Это может стать серьезной проблемой для проживающего вблизи авиабаз населения. Минобороны Бельгии распространило среди него брошюру, где объяснило причину такого громкого запуска — двигатель F-35 почти вдвое мощнее двигателя F-16, поэтому он издает больше шума.

Стоимость одного летного часа F-35 достигает €50 тыс., что делает его одним из самых дорогих истребителей в эксплуатации. В 20minutes отмечают, что при таких расходах запуски самолетов будут строго регламентированы.

Бельгия подписала контракт на покупку 34 истребителей F-35 за €3,6 млрд в 2018 году. Начало поставок планировалось на 2023 год, но срок передачи самолетов Бельгии перенесли. Из-за этого Брюссель отложил отправку Киеву 30 истребителей F-16. 13 октября бельгийская военная база Флоренн приняла первые три истребителя F-35.