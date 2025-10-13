Бельгия приняла первые три американских истребителя F-35

Бельгийская военная база Флоренн приняла первые три истребителя F-35 из 34, заказанных у США в 2018 году. Минобороны Бельгии сообщало, что после получения новых истребителей страна сможет передать Украине истребители F-16.

Как передает RTBF, несколько дней назад четыре истребителя покинули завод Lockheed Martin в США. Один из F-35 по техническим причинам остался на Азорских островах, где самолеты делали остановку. Днем 13 октября истребители приземлились во Флоренне в присутствии короля и министра обороны Бельгии.

Бельгия подписала контракт на покупку 34 истребителей F-35 за €3,6 млрд в 2018 году. Изначально начало поставок планировалось на 2023 год, но срок передачи самолетов Бельгии перенесли. Из-за этого Брюссель отложил отправку Киеву 30 истребителей F-16.