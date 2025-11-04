В Ярославле состоится рок-фестиваль

В Ярославле после долгого перерыва вновь пройдет рок-фестиваль. Об этом сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница группы «Слухи» ВКонтакте Фото: Страница группы «Слухи» ВКонтакте

Мероприятие стартует 14 ноября и завершится 6 декабря в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский», известном как «Казармы». Организатором выступил лидер группы «Трали-Вали» Игорь Степанов, который решил возродить традицию массовых рок-концертов, популярных в 1990-х годах.

Игорь Степанов отметил, что в 90-х годах Ярославль был центром рок-движения с регулярными концертами и поддержкой власти. «Мне пришла идея возродить рок-фестиваль на площадке легендарных Казарм, где проходили ежегодные фестивали, становившиеся событием областного масштаба»,— сказал он в интервью «Ъ-Ярославль».

Фестиваль будет проходить по пятницам и субботам, каждый день выступят по 5–6 групп. Участниками станут исключительно ярославские коллективы, включая музыкантов, игравших в 90-х, таких как «Слухи», «Трали-Вали» и «Столы». Также выступят современные группы: longlong, Ex Super Heroes, «Рунакрок» и многие другие. Всего участвуют более 40 коллективов.

Подробности читайте в интервью с Игорем Степановым «Все прониклись идеей возрождения».

Алла Чижова