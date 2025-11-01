«Все прониклись идеей возрождения»

В ноябре и декабре в Ярославле пройдет многодневный рок-фестиваль, на котором выступят местные группы. На сцену выйдут как ветераны ярославского рок-движения, такие как Захар Потемкин, «Слухи», «Трали-Вали», «Столы», так и известные современные команды — longlong, Ex Super Heroes и другие. Фестиваль пройдет в КСК «Вознесенский», легендарных «Казармах», центре рок-движения 1990-х годов. О ярославском роке и его перспективах «Ъ-Ярославль» поговорил с организатором фестиваля, музыкантом Игорем Степановым.

Игорь Степанов



— Как появилась идея провести такой фестиваль?

— Знаете, я долгое время работал в Москве и других крупных городах России и пристально наблюдал за эволюцией российского рок-движения. Я видел, как прогрессирует это течение, как работают сообщества, рок-клубы, проводятся фестивали, концерты, какие площадки используются. Но когда я вернулся в Ярославль, мне стало грустно.

В 90-х у нас был передовой город в плане рок-движения: регулярные концерты, фестивали, объединения творческой молодежи. Были свои звезды, имевшие большую аудиторию.

Все это продвигалось в СМИ, была внушительная поддержка органов власти. И мне пришла идея возродить рок-фестиваль на площадке легендарных «Казарм», где проходили ежегодные фестивали, становившиеся событием областного масштаба.

— А есть ли интерес сегодня к такой музыке в Ярославле? Что было хорошо в 90-х, может, сейчас уже неактуально?

— На мой взгляд, в Ярославле есть большой пласт людей, лояльных к рок-музыке, и интересующихся, и занимающихся ею. От мала до велика. Только на этот фестиваль было подано около 140 заявок. Почти в каждом учебном заведении есть рок-группа. Парни и девчонки дышат своим творчеством, занимаются, репетируют. Старики ностальгируют по своим 90-м в гаражах и самодельных студиях. И делают это честно, от души, за свои деньги. Но доносить свое творчество до аудитории им сложно. В городе очень мало площадок для этого. Есть небольшие заведения, маловместительные, не очень-то комфортные для посетителей. И порой парни и девчонки играют сами для себя и пары-тройки своих друзей и знакомых. Я не беру сейчас в расчет состоявшиеся ярославские команды, они тоже есть. Они выступят на фестивале в роли хедлайнеров.

— Вы сами музыкант и ваша группа тоже участвует в фестивале. Чего вы ждете от фестиваля именно как музыкант?

— Вы знаете, я — не профессиональный музыкант, хотя у меня музыкальное образование и гитару не выпускаю из рук с 9 лет. Но я просто пишу песенки. И тоже делаю это давно. Можно сказать, что это основное мое хобби, помимо спорта. Коллектив «Трали-Вали» — это старые друзья, которые объединены идеей сделать из этого материала что-то красивое и интересное. Мы собираемся после своей трудовой службы и с удовольствием придумываем музыку. Раньше, в 90-х, мы не вылезали со сцены, выигрывали призовые места на рок-фестивалях, имели внушительное количество поклонников. Сейчас идея одна: творить что-то свое, снимать эмоциональное напряжение от окружающего быта, оставить после себя нечто, что бы вошло в нашу личную историю, чтобы детям было чем гордиться за своих родителей. А если это войдет в музыкальную историю города — это тоже будет великолепно.

На мой взгляд, «Ярославский рок-фестиваль в Казармах» и дает музыкантам такую возможность — оставить этот самый след. И публике, кстати тоже. Кто-то через 20 лет скажет: я был на легендарном фесте в 2025-м.

— Кстати, о публике. Кто, как вы ждете, придет на фестиваль?

— Я думаю, что придут не только поклонники того или иного коллектива. Это будет интересно для молодого поколения музыкантов, людей, интересующихся ярославской музыкой вообще, независимо от пристрастий. Люди в возрасте придут поностальгировать по тому чудесному времени конца прошлого века, когда эти «Казармы» ломились от толп неформалов. Молодежь придет, чтобы понять, что происходит с рок-музыкой в городе. Увидеть, как можно себя реализовать в этом виде творчества. Мне кажется, сейчас это особенно важно для молодежи — почти каждый хочет творить, хочет быть интересным для окружающих. Именно рок-музыка в самом широком смысле дает такую возможность.

— Как отбирали группы для выступлений? Кто выбирал?

— Выбирал оргкомитет: я не буду перечислять поименно. Но в него входили старейшины ярославского рока, журналисты, ивент-менеджеры и даже резюмировал известный продюсер трех российских звездных рок-групп.

Основным критерием был даже не профессионализм музыкантов, а именно собственное творчество. Насколько они вдохновлены и честны перед слушателем, насколько серьезно они к этому делу относятся, насколько они преданы рок-культуре.

Мы попытались разнообразить каждый день фестиваля присутствием на площадке и молодых коллективов, совсем пацанов 19-летних, и легендарных ярославских музыкантов 90-х, и прогрессивных команд, которые выступают уже на российском уровне, с современным подходом к рок-музыке. Каждый день фестиваля будут выступать группы разных направлений: и андеграунд, и панк, и хард-рок, и металл, и так далее. Они будут чередоваться для того, чтобы показать всю полифонию ярославской рок-музыки. Все коллективы скрупулезно готовятся к выступлению, делают свои программы, кто-то даже шоу.

Есть большое желание организаторов сделать этот многодневный фестиваль цивилизованным, ярким, на хорошем уровне. Идет работа по оснащению площадки качественным звуковым и световым оборудованием, на большом светодиодном экране будет транслироваться выступление артистов, будет зона фудкорта и отдыха, фотозоны для посетителей и многое другое. И дело не только в самой музыке, а в общении, сближении, знакомстве неравнодушных к рок-музыке людей.

— Есть ли у фестиваля какая-то сверхидея?

— Да, есть идея создания объединения рок-музыкантов. Назовем его Ярославским рок-клубом. Это взаимопомощь в продвижении творчества коллективов, донесения его до публики. Чтобы была у музыкантов какая-то поддержка в концертной деятельности. Для начинающих музыкантов — школа, студия для записи, постоянная профессиональная площадка для выступлений.

Рок-клуб будет иметь свою комплексную информационную площадку, где будет и вся информация о ярославском рок-движении, фонотека ярославского рока, вся история, освещение концертной деятельности. Качественный контент групп для их аудитории.

Стартом объединения и возрождения рок-клуба, я надеюсь, и будет этот рок-фестиваль.

У него почти нет коммерческой подоплеки, все музыканты играют бесплатно. Нет в настоящий момент никаких спонсоров, кроме информационных. Все прониклись идеей возрождения и перспектив музыкальной деятельности.

— Есть ли планы сделать фестиваль традиционным?

Если проект будет успешным, он, безусловно, станет традиционным. Над ним трудится внушительное количество людей, во всем помогают и сами музыканты. Мы получаем множество откликов, растет число подписчиков наших страниц в соцсетях, и это подтверждает интерес к ярославскому рок-движению.

Беседовал Антон Голицын