Замминистра Томчик: Польша хочет создать свою систему защиты без «стены дронов»

Польша в ближайшие месяцы начнет строить собственную систему защиты от беспилотников, опережая общеевропейскую инициативу по созданию «стены от дронов». Об этом сообщил заместитель министра обороны Цезары Томчик в интервью Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цезары Томчик

Фото: Kuba Stezycki / Reuters Цезары Томчик

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В этом месяце Министерство обороны объявит об инвестициях в технологии для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов. Польские компании получат не менее половины всех контрактов. Первые элементы системы должны быть готовы в течение трех месяцев, а полное завершение ожидается через два года.

Цезары Томчик подчеркнул, что Польша поддерживает усилия по укреплению воздушной безопасности в Европейском союзе, но приоритет отдается национальным проектам. Новая система будет включать различные датчики и средства воздействия, способные одновременно обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать дроны.

С инициативой по созданию стены беспилотников изначально выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее задумке, предполагается создать «многоуровневую противовоздушную оборону» с улучшенными системами обнаружения и отслеживания, а также инновационными и недорогими системами перехвата.

Подробнее — в материале «События развиваются очень быстро».