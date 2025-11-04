Замминистра Томчик: Польша хочет создать свою систему защиты без «стены дронов»
Польша в ближайшие месяцы начнет строить собственную систему защиты от беспилотников, опережая общеевропейскую инициативу по созданию «стены от дронов». Об этом сообщил заместитель министра обороны Цезары Томчик в интервью Bloomberg.
Цезары Томчик
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
В этом месяце Министерство обороны объявит об инвестициях в технологии для обнаружения, подавления и нейтрализации вражеских дронов. Польские компании получат не менее половины всех контрактов. Первые элементы системы должны быть готовы в течение трех месяцев, а полное завершение ожидается через два года.
Цезары Томчик подчеркнул, что Польша поддерживает усилия по укреплению воздушной безопасности в Европейском союзе, но приоритет отдается национальным проектам. Новая система будет включать различные датчики и средства воздействия, способные одновременно обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовывать дроны.
С инициативой по созданию стены беспилотников изначально выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее задумке, предполагается создать «многоуровневую противовоздушную оборону» с улучшенными системами обнаружения и отслеживания, а также инновационными и недорогими системами перехвата.
