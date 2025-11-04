Ильсур Метшин поздравил казанцев с Днем народного единства

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с Днем народного единства и Днем прославления Казанской иконы Божией Матери. Обращение опубликовала пресс-служба мэрии Казани.

По словам господина Метшина, этот день имеет особое значение для Казани, так как Казанская икона Божией Матери стала покровительницей народного ополчения при освобождении Москвы в 1612 году.

Мэр города отметил важность уважения к культуре и традициям всех народов, проживающих в России, а также сохранения дружбы и взаимопонимания между жителями Казани. Он пожелал горожанам здоровья, благополучия, мира и гармонии в семьях.

Ранее жителей Татарстана поздравил Рустам Минниханов.

Анна Кайдалова