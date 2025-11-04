Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Днем народного единства. Обращение опубликовала пресс-служба раиса.

Глава республики отметил, что в трудные периоды истории представители разных народов и сословий вместе защищали Родину.

Он также подчеркнул, что в Татарстане сложились крепкие традиции межнационального и межконфессионального согласия, взаимного уважения и дружбы, которые служат примером гражданского единства.

Рустам Минниханов пожелал жителям Татарстана здоровья, мира и благополучия.

Анна Кайдалова