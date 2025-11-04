Прокуратура просит сократить срок осужденной на 19 лет финансистке Миримской

Как узнал «Ъ», прокуратура обжаловала приговор экс-председателю совета директоров банка БКФ, 61-летней Ольге Миримской, посчитав 19 лет колонии чрезмерно суровым наказанием.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ольга Миримская

По мнению прокуратуры, суд первой инстанции не учел ряд смягчающих обстоятельств, включая оказание госпожой Миримской гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также ее состояние при передаче взяток для возвращения похищенной дочери. В представлении, поданном во Второй кассационный суд общей юрисдикции, заместитель прокурора Москвы Богдан Костенецкий указывает на то, что Ольга Миримская передавала деньги следователю ГСУ СКР по Московской области Юрию Носову за процессуальные решения и проведение следственных действий, направленных на возвращение ее дочери Софии в Россию.

Прокуратура просит суд смягчить наказание осужденной до восьми лет и девяти месяцев колонии, сохранив штраф в размере 400 млн руб. В представлении подчеркивается, что Ольга Миримская имеет положительные характеристики, страдает рядом хронических заболеваний и активно участвует в благотворительной деятельности, в том числе оказывает помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также прокуратура отмечает, что выбранный Ольгой Миримской способ решения проблемы нарушает закон, однако ее мотивом были материнские чувства.

