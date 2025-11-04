Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В коррупции проявились материнские чувства

Прокуратура требует вдвое сократить срок наказания финансистке Ольге Миримской

Как стало известно “Ъ”, прокуратура обжаловала приговор экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской. Назначенное 61-летней женщине наказание в 19 лет колонии за дачу взяток надзор посчитал чрезмерно суровым. По его мнению, суд не учел материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток возвращала похищенную дочь, а также гуманитарную помощь жителям Донбасса, которую она продолжает оказывать, даже находясь в заключении. Прокурор просит смягчить осужденной наказание до восьми лет и девяти месяцев колонии.

Бывший председатель правления банка БКФ Ольга Миримская во время заседания суда (декабрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В представлении, которое подано во Второй кассационный суд общей юрисдикции, заместитель прокурора Москвы Богдан Костенецкий указывает, что есть целый ряд оснований для смягчения фигурантке наказания. Он отмечает, что, согласно приговору, Ольга Миримская в 2016–2017 годах передавала следователю ГСУ СКР по Московской области Юрию Носову деньги и оказывала услуги имущественного характера (всего на сумму 3,7 млн руб.) «за принятие процессуальных решений и проведение следственных действий, направленных на уголовное преследование лиц, имеющих отношение к вывозу ее новорожденной дочери Софии из России, а также за предоставление информации о ходе и результатах расследования по данному делу».

Измайловский суд Москвы 10 декабря 2024 года вынес Ольге Миримской суровый приговор, назначив 19 лет общего режима и штраф в размере 400 млн руб. Банкир была признана виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) подмосковному следователю Юрию Носову, а также трех эпизодах покушения на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) судьям Пресненского районного суда и Девятого арбитражного апелляционного суда на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Судья отказалась предоставить ей отсрочку исполнения приговора до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста.

Заявитель напоминает, что рожденная от суррогатной матери в 2015 году младшая дочь госпожи Миримской София была вывезена на Кипр, потом была признана без вести пропавшей. В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по данным обстоятельствам, ее удалось разыскать, и лишь в ноябре 2016 года суррогатная мать с девочкой были депортированы в Турцию, откуда ребенка вернули в Россию и передали госпоже Миримской.

«Передавая денежные средства и оплачивая расходы следователя Носова, связанные в том числе с производством следственных действий по уголовному делу, Миримская О. М. пыталась как мать любым способом вернуть в Россию своего новорожденного ребенка, ошибочно полагая, что иначе расследование уголовного дела будет неэффективным и ребенок не будет разыскан.

Безусловно, выбранный ею способ реализации своих процессуальных прав как потерпевшей нарушает закон, за что она должна понести наказание, однако ею двигали прежде всего материнские чувства»,— говорится в представлении прокуратуры, имеющемся в распоряжении “Ъ”.

В нем подчеркивается, что «изложенное, безусловно, не ставит под сомнение ее виновность, однако свидетельствует о том, что реальная степень общественной опасности совершенного ею преступления, исходя из его мотивов, не столь высока», как у того же облеченного властью следователя.

Содеянное же Ольгой Миримской по эпизодам покушений на дачу взяток «связано исключительно с имущественными спорами и, поскольку преступления не доведены ею до конца, каких-либо негативных последствий от ее действий фактически не наступило».

Заместитель прокурора города обращает внимание на то, что за эти неоконченные преступления суд назначил госпоже Миримской восемь с половиной лет — наказание, близкое к максимальному, девятилетнему сроку. При этом убедительных мотивов, почему исправление осужденной возможно лишь в условиях столь длительного лишения свободы, суд не привел.

По мнению автора обращения, суд первой инстанции также формально учел отсутствие отягчающих и ряд смягчающих вину Ольги Миримской обстоятельств, таких как наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, ее возраст, состояние здоровья ее и ее родных, участие в благотворительной и иной общественной деятельности, а также длительное время содержания под стражей (банкир и следователь были арестованы в декабре 2021 года).

Вместе с тем, как указал господин Костенецкий, Ольга Миримская, занимая должность президента банка БКФ, согласно представленной с места работы характеристике, «зарекомендовала себя как талантливый и справедливый руководитель, честный и принципиальный человек, отличающийся добросовестностью, порядочностью, целеустремленностью и трудолюбием».

Она имеет многочисленные благодарности и грамоты за оказание гуманитарной помощи. «Осужденная проявляет принципиальную гражданскую позицию и неравнодушие, участвует в организации благотворительных и гуманитарных программ, помогает жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, активно занимается общественной деятельностью, связанной с оказанием помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям, страдающим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями»,— говорится в кассационном представлении.

Отмечая проблемы со здоровьем осужденной, страдающей рядом хронических заболеваний, таких как гипертония 4-й степени, заместитель прокурора столицы указывает, что суд не учел влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи. В частности, на психологическую травму ее дочери, которую та получила после ареста матери, а также на жизнь престарелых родителей, которым уже по 85 лет.

«Миримская ранее не судима, имеет серьезные проблемы со здоровьем, в одиночку воспитывает малолетнего ребенка, при этом на регулярной основе, даже находясь в следственном изоляторе, занимается благотворительностью»,— отмечает автор представления. По его данным, госпожа Миримская «не является опасным для общества гражданином», а «цели наказания, учитывая также пенсионный возраст осужденной (61 год), могут быть достигнуты путем изоляции ее от общества на менее продолжительный период, чем тот, который определил суд».

В этой связи заместитель прокурора Москвы просит смягчить Ольге Миримской наказание с девятнадцати лет до восьми лет и девяти месяцев заключения, оставив, впрочем, штраф в размере 400 млн руб.

Ранее защита госпожи Миримской уже пыталась добиться отмены или хотя бы смягчения назначенного ей срока в Мосгорсуде, отмечая, что такое наказание крайне редко дают по коррупционным делам и даже по делам об убийствах, но апелляция оставила приговор в силе. Устоял там и 11-летний срок господину Носову, который тот должен отбывать в колонии строгого режима, и назначенный ему штраф в 55 млн руб. Оба фигуранта вину отрицали, а госпожа Миримская называла свое дело заказным.

В настоящее время отбывающая срок в Ивановской области осужденная пытается добиться через суд рассрочки выплаты штрафа. Ольга Миримская уже заплатила 50 млн руб. Однако с выплатой остальной суммы возникли проблемы, так как банк БКФ в декабре 2024 года был лишен лицензии, а все имущество бизнесвумен было арестовано и по закону подлежит реализации приставами. В ходатайстве, поданном в Кинешемский городской суд Ивановской области, она высказывает опасение, что в случае реализации ее собственности на торгах та может быть продана значительно дешевле реальной стоимости и денег может не хватить для погашения штрафа. В связи с этим она просит растянуть выплату штрафа на три года.

Адвокаты госпожи Миримской оказались недоступны для комментариев.

Мария Локотецкая

