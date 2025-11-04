Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде снова выпускает и принимает самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. В агентстве отметили, что временные ограничения вводили для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

О введении ограничений в аэропорту сообщили в 2:43 мск. Пока они действовали, на запасной аэродром «ушел» один самолет, сообщили в Росавиации.

Временные ограничения в аэропортах России обычно вводят из-за угроз налета БПЛА. В ночь на 4 ноября над Нижегородской областью дежурные средства ПВО сбили 20 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Всего, по данным министерства, над регионами России уничтожили 85 дронов.